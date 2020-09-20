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Marmaris’te Red Bull liderliği devam ediyor

Red Bull Red Bull
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Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı olan Türkiye Rallisi’nde ikinci gün büyük bir heyecan yaşandı. Red Bull sporcularının ilk üç sırayı elde ettiği günde birincilik Thierry Neuville’in oldu. Kariyerinde 9 dünya şampiyonluğu bulunan bir diğer Red Bull sporcusu Sebastien Loeb’ün ikinci sırayı aldığı günde şampiyona lideri Sebastien Ogier de üçüncü oldu. Türkiye Rallisi’nin son gününde 4 etap geçilecek.

Marmaris’te Red Bull liderliği devam ediyor

Motor sporlarına verilen uzun aranın ardından yeniden gaza basan Dünya Ralli
Şampiyonası’nda sezonun 5. yarışına ev sahipliği yapan Türkiye Rallisi’nin ikinci gününde zirve yine Red Bull sporcularının oldu. Üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi pilotlarını ağırlayan Marmaris’te geçilen 6 etap sonunda 1:36:38.6’lık derecesiyle Thierry Neuville birinci oldu. Ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Loeb’ün ikinci sıraya yer aldığı günde üçüncülük ise bir diğer Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’ye gitti.

Marmaris’te düzenlenen Türkiye Rallisi’nin ikinci gününde Yeşilbelde, Datça, Kızlan etapları ikişer kez geçildi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Red Bull sporcusu Belçikalı Thierry Neuville zirveyi kimseye bırakmadı.

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Rallinin üçüncü ve son günde pilotlar Çetibelli ve Marmaris etapları ikişer kez geçecek.

Marmaris’te düzenlenen Türkiye Rallisi’nin tüm heyecanı redbull.com/wrc’den de takip edilebiliyor.

Yağız Avcı Türkiye Şampiyonası’nın ilk yarışını kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası içinde koşulan Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışını Red Bull sporcusu Yağız Avcı kazandı. Yağız Avcı, koşulan 6 etaptan 5’ini ilk sırada bitirerek ilk galibiyetine ulaştı. Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı yarın koşulacak.

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WRC PİLOTLAR SIRALAMASI

PİLOT DERECE
Thierry Neuville 1:36:38.6
Sebastien Loeb 1:37:11.8
Sebastien Ogier 1:37:11.8

WRC2 PİLOTLAR SIRALAMASI

PİLOT DERECE
Pontus Tidemand 1:43:44.2
Adrien Faourmaux 1:46:16.4
Eyvind Brynildsen 2:43:13.6

WRC3 PİLOTLAR SIRALAMASI

PİLOT DERECE
Katejan Kajetanowicz 1:42:50.1
Marco Bulacia 1:43:36.4
Emilio Fernandez 1:46:30.7

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