Marmaris’te Red Bull liderliği devam ediyor

Motor sporlarına verilen uzun aranın ardından yeniden gaza basan Dünya Ralli

Şampiyonası’nda sezonun 5. yarışına ev sahipliği yapan Türkiye Rallisi’nin ikinci gününde zirve yine Red Bull sporcularının oldu. Üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi pilotlarını ağırlayan Marmaris’te geçilen 6 etap sonunda 1:36:38.6’lık derecesiyle Thierry Neuville birinci oldu. Ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Loeb’ün ikinci sıraya yer aldığı günde üçüncülük ise bir diğer Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’ye gitti.

Marmaris’te düzenlenen Türkiye Rallisi’nin ikinci gününde Yeşilbelde, Datça, Kızlan etapları ikişer kez geçildi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Red Bull sporcusu Belçikalı Thierry Neuville zirveyi kimseye bırakmadı.

Rallinin üçüncü ve son günde pilotlar Çetibelli ve Marmaris etapları ikişer kez geçecek.

Marmaris’te düzenlenen Türkiye Rallisi’nin tüm heyecanı redbull.com/wrc’den de takip edilebiliyor.

Yağız Avcı Türkiye Şampiyonası’nın ilk yarışını kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası içinde koşulan Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışını Red Bull sporcusu Yağız Avcı kazandı. Yağız Avcı, koşulan 6 etaptan 5’ini ilk sırada bitirerek ilk galibiyetine ulaştı. Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı yarın koşulacak.