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Marmaris'te yarı çıplak turist kadın herkesi şaşkına çevirdi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.10.2019 13:48 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İngiliz turist kadının alkollü bir şekilde sokak ortasında sergilediği ilginç görüntüler görenler şaşkına çevirdi. Turisti çevredeki tanıdıkları üzerine kova ile su dökerek ayıltmaya çalıştı. İşte herkesi şaşkına çeviren o kareler...

Olay, ilçeye bağlı turistlik Turunç mahallesinde meydana geldi. Tatil için Marmaris’e gelen İngiliz kadın Turunç’ta eğlenmeye gitti. Gün boyu bir restoranda alkol alan kadın sarhoş olup kendinden geçti.

Alkolün etkisiyle garip hareketler sergileyen İngiliz kadın, kendini bir anda sokağa atıp dans etmeye başladı.

Yarı çıplak vaziyette kendini yerden yere atan İngiliz kadının halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Alkollü turist bir ara yoldan geçen taksiyi durdurup garip hareketler yapınca taksi şoförü aracı geri alarak durumdan kurtulmaya çalıştı.

BAŞINA KOVAYLA SU DÖKTÜ

Alkolün etkisiyle ne yaptığını bilmeyen İngiliz turistin ayılması için esnaf kovayla başına su dökse de çılgın kadını frenleyemediler.

Bir süre sonra dans etmekten yorgun düşen İngiliz kadın otelinin yolunu tuttu.

İşte herkesi şaşkına çeviren o kareler...

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris turist kadın Muğla sarhoş

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