Marmaris yabancı turistlere kaldı

Kurban Bayramı tatilinin ardından birçok kişi, özel araçları ve tur otobüsleriyle Marmaris'ten ayrıldı. Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte açık alanda 40 derece hissedildiği ilçede, plajlar kentte tatil yapan başta Rus ve İngilizler başta olmak üzere yabancı turistlerle Marmaris’te yaşayan yerlilere kaldı.

"GÜZEL VE MUTLU BİR BAYRAM TATİLİ GEÇİRDİM"

Kentteki tatilciler, su sporları yapıp heyecanlı anlar da yaşadı. Güneşlenip denizde yüzerek stres de attı. Kentte tatil yapanlardan 32 yaşındaki Vasfi Tuncel, "Perşembe günü bayram tatilimi sonlandırarak cennet Marmaris'i bırakıp memleketime döneceğim. Güzel ve mutlu bir bayram tatili geçirdim" dedi. (DHA)

