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Marmaris'in "alev savaşçıları" olası yangınlara karadan ve havadan hazır

10.05.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl eğitimlere Marmaris ve Datça'dan katılan 70 gönüllü işbaşı eğitimlerini tamamladı - Orman Bölge Müdürü Yaprak: - "Muğla ve Aydın illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 5 helikopter, 2 adet 15 ton su atabilen helikopter, 2 gece görüşlü helikopter, 4 uçak ve 2 İHA hava gücünü oluşturuyor"

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce arazöz ve yangın söndürme ekipleri ile gönüllülere yönelik düzenlenen işbaşı eğitiminin Marmaris ayağı sona erdi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda verilen eğitime, "alev savaşçıları" şeklinde tabir edilen Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapacak arazöz ve yangın söndürme ekipleri ile Marmaris ve Datça'dan gönüllüler katıldı.

Eğitimin ardından ekipler arasında hortum serme ve hortum ucuna en erken suyu verme yarışması yapıldı. 300 metre hortumu en erken seren ve arazözden hortum ucuna en erken suyu veren ekip ödüllendirildi.

Hortum yarışmasından sonra senaryo gereği yangın ihbarı verildi. Arazöz ve yangın söndürme ekipleri alevlere müdahale ederken, bir yangın söndürme helikopteri su havuzundan aldığı suyla yangını söndürdü.

- "Orman yangınlarına karşı hazırlıklar tamamlandı"

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman yangınlarıyla mücadelede görevli ekiplerin yanı sıra bu yıl Marmaris ve Datça'dan gönüllülerin de işbaşı eğitiminden geçirildiğini belirterek, hem kara hem de hava güçleriyle olası orman yangınlarına karşı hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Yaprak, "Orman Bölge Müdürlüğü personelimizin işbaşı eğitimlerini uygulamalı olarak Marmaris'te gerçekleştiriyoruz. Burada 11 araröz, 4 su ikmal aracı, 150 personelimiz ve 70 gönüllümüzle beraber eğitimlerimizi yaptık." dedi.

Yangına her yıl daha etkin ve daha erken müdahale etmeyi amaçladıklarını aktaran Yaprak, bu eğitimler sayesinde her yıl daha iyiye gittiklerini dile getirdi.

Orman yangınlarına karşı karadan ve havadan mücadele verdiklerini belirten Yaprak, şu bilgileri paylaştı:

"Muğla ve Aydın illerini kapsayan Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede 1242 işçi, 98 arazöz, 34 su tankeri, 53 ilk müdahale aracı, 14 dozer, 14 greyder, 6 treyler, 58 yangın gözetleme kulesi ve 364 yangın havuzu ile yangınla mücadele yapacağız. Bölge olarak hava unsurlarımız da hazır. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 5 helikopter, 2 adet 15 ton su atabilen helikopter, 2 gece görüşlü helikopter, 4 uçak ve 2 İHA hava gücünü oluşturuyor."

Bölge Müdürlüğü bünyesinde işbaşı eğitimlerinin diğer işletme müdürlüklerinde cuma gününe kadar tamamlanacağı bildirildi.

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