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“Marmaris’in Kahraman Gazileri” adlı belgesel hazırlandı

15.09.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris Belediyesi 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Marmaris’te yaşayan gazilerin hatıralarını anlattığı “Marmaris’in Kahraman Gazileri” adlı belgesel hazırladı.

“Marmaris’in Kahraman Gazileri” adlı belgesel hazırlandı

Belgesel filmin özel gösterimi Gaziler Günü etkinliklerinde Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal Rütbesi’ ve ‘Gazilik’ unvanının verildiği günün yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü Marmaris Belediyesi tarafından özel bir etkinlikle kutlanacak. Kültür ve Sosyal İşler ile Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada Marmaris’te yaşayan gaziler ile röportaj yapıldı. Toplam 15 gaziyle yapılan röportajlarda gaziler Kıbrıs çıkartmasına dair hatıralarını anlattı. Yapılan röportajlar bir film haline getirilerek, 19 Eylül Gaziler Günü’nde gerçekleştirilecek özel bir gösterimle izleyenlerin beğenisine sunulacak. Armutalan Kültür Merkezi’nde ekrana yansıtılacak belgesel film saat 12.30’da başlayacak. Sabah saat 10.30’da da Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde Atatürk Meydanı’nda resmi çelek sunum töreni düzenlenecek.

Bu ülkenin gazileriyle her zaman gurur duyduğu ve onlara çok şey borçlu olduğu ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da bu anlamlı günde gazilere olan şükran borçlarını bir nebze de olsa sunma imkanı yakaladıklarını belirtti. Tüm Marmarislileri film gösterimine davet eden Başkan Oktay “Şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatmak, onlara minnet duygularımızı ifade etmek hepimizin ortak görevidir. 19 Eylül Gaziler Günü’nde kahraman gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

“Marmaris’in Kahraman Gazileri” adlı belgesel hazırlandı

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