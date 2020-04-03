Marmarisliler şehir dışından gelen vatandaşlara isyan etti

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'e, özel araçlarıyla gelen vatandaşlar kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. İlçe sakinleri araç konvoyuna isyan ederken Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği Başkan Yardımcısı Olga Sezgin, yazılı açıklama ile şehir dışından gelenlerin ilçeye alınmamasını istedi.

Marmaris-Muğla yolunun 21'inci kilometresindeki Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında güvenlik önlemleri artırıldı. Marmaris İlçe Bölge Trafik Amirliği ve jandarma ekipleri, sürücüler ile yolculara bilgilendirmede bulunup, ateşlerini ölçtü. Marmaris ve Datça ilçelerine kara yoluyla geçişte önemli bir kontrol noktası görevini yapan Çetibeli Jandarma Karakolu kontrol noktasında, şehir dışından gelen sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri ile cep telefon numaraları alındı. Sabah ve öğle saatlerinde araç sayısının arttığı denetlemelerde 6 kilometrelik kuyruk oluştu. Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'ndan çıkan araçlar Marmaris ilçe merkezine geldi. Marmaris'in Muğla yoluna çıkan tek giriş-çıkış noktası Ulusal Egemenlik Caddesi'nde de kontroller devam etti. Polis ekipleri, sürücülere temas etmeden aldıkları kimlik ve sürücü belgelerindeki bilgileri okuyup Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarını gerçekleştirdi. Tüm sürücülere, "Evinizde kalın. Zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmayın. Maske, eldiven kullanın ve yanınızda dezenfektan bulundurun" uyarısında bulunuldu. Kontroller sırasında 4 buçuk kilometrelik kuyruk oluştu. Araçların İzmir, Ankara, İstanbul ve Denizli plakalı olması dikkat çekti.

TÜM UYARILARA RAĞMEN GELEN YAZLIKÇILAR MARMARISLİLERİ KIZDIRDI

Tüm uyarılara rağmen 'Evde kal' çağrılarına uymayıp yazlıklarına gelenler Marmarislileri kızdırdı. Gelen yazlıkçıların neden olduğu yoğun trafiği cep telefonu kamersıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaşan Marmarisliler, "Gelmeyin diyoruz geliyorlar. İsyan etmemek elde değil" yorumları yaptı. Tekne tamiratı yapan Emrah Taştekin (43), "Muğla Valisi dışarıdan gelenleri ilçemize sokmasın. Önüne gelen Marmaris'e geliyor. Antalya girişleri yasakladı. Muğla da bunu yapsın. Günahtır hepimizin çocuğu ve ailesi var" dedi.

YERLEŞİK YAŞAYAN RUSLAR: İLÇEYE GİRİŞ YASAKLASIN

Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği Başkan Yardımcısı ve Marmaris Kent Konseyi Yabancılar Meclis üyesi Olga Sezgin de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi:

"Bilginiz dahilinde, bugünlerde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Konya gibi Türkiye'nin değişik illerinden Marmaris'e akın akın insanlar gelmektedir. Gerek Marmaris sokaklarında gezen gerek Çetibeli mevkiinde Jandarma Karakolu'nun önünde biriken onlarca araç yabancı plakalı olup Marmaris'e giriş yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Akabinde Marmaris'e gelen misafirler hijyen kurallarına uymadan ve sosyal mesafeyi korumadan gayet rahat Marmaris sokaklarında gezip marketlere ve dükkanlara kalabalık bir şekilde girmekte ve pazar yerlerinde dolaşmaktadır. Gelen bu insanlar kesinlikle karantina kurallarına uymuyor; kiralık evlere ve akrabalarının evlerine yerleşerek hem kalabalık gruplar halinde yaşamaktadırlar hem de aynı şekilde dışarıda dolaşmaktadırlar. Bütün bu ihlaller, koronavirüs salgın ihtimalini yükselterek, Marmaris'te sürekli ikamet eden insanların sağlık ve hayatlarını tehdit etmektedir. Bu konuyla ilgili Marmaris'te koronavirüsün yayılmasını önlemek amaçlı mevcut tedbirlere ilaveten aşağıda önerilen ekstra önlemleri almanızı rica ediyoruz. Türkiye'nin diğer illerinden Marmaris'e karayolu üzerinden yabancı plakalı araçların girişi geçici olarak kısıtlanmalı. Sadece gıda, ilaç ve bunun gibi hayatı devam ettirmek için zaruri malzemeleri taşıyan araçlara izin verilmeli."

Önerilerini sıralayan Sezgin, şöyle devam etti:

"Marmaris'in girişinde kimlik kontrolü yapılmalı ve giriş izni sadece Marmaris'te yaşayan vatandaşlara verilmeli. Otellerde konaklayanlar kontrol edilmeli. Karantina süresince ev sahiplerinin evlerini, diğer illerden gelen vatandaşlara kiraya vermeleri konusunda yasak getirilmeli. Marketler ve mağazalarda aynı zaman dilimi içerisinde bulunan insan sayısı kontrol edilmeli."

MUHTARLAR SOSYAL MEDYADAN UYARDI

Marmaris'in dünyaca ünlü turistik kırsal Bozburun, Orhaniye, Selimiye ve Söğüt Mahallesi'nin muhtarları da sosyal medyadan 'Gelmeyin' uyarıları yaptı.

5 BİN YAZLIK VAR

Marmaris ve kırsal turistik 13 mahallesinde yaklaşık 5 bin yazlık olduğu kaydedildi. Dün ve bugün Marmaris ve Datça’ya 50 bin aracın geçiş yaptığı, bunun 30 bininin başka illere kayıtlı plakalar olduğu öğrenildi. 20 bininin ise gıda, kargo ve çeşitli taşımacılık yapan şahsi araçlar olduğu bildirildi.

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