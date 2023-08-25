Marmaris’te 16 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris ilçesi açıklarında fiber tekne içeresinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki fiber tekneyi durdurdu. Tekne içinde yapılan aramada 16 düzensiz göçmen yakalandı.
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