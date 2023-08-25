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Marmaris’te 16 düzensiz göçmen yakalandı

25.08.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde yasa dışı yollardan Yunanistan adlarına geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris’te 16 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris ilçesi açıklarında fiber tekne içeresinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki fiber tekneyi durdurdu. Tekne içinde yapılan aramada 16 düzensiz göçmen yakalandı.

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