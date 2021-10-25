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Marmaris'te 94 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.10.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te 94 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 94 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında, can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 4 can salındaki 94 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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