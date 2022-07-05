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Marmaris'te alevlerin önü 25 yıl sonra yine aynı sırtta kesildi

05.07.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te alevlerin önü 25 yıl sonra yine aynı sırtta kesildi

Marmaris Hisarönü bölgesinin Gökova Körfezi'ne bakan sırtlarındaki yangın emniyet şeridi 25 yıl sonra yine alevlere set oldu.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman yangınlarının önünün kesilmesi ve kontrol altına alınmasında yangın emniyet şeritlerinin önemli olduğunu söyledi.

Yaprak, Marmaris’te 21 Haziran’da Bördübet Yedi Adalar bölgesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınma çalışmalarında yangın emniyet şeritlerinin, kara ekipleri için can simidi olduğunu, alevlerin önünün yangın emniyet şeritlerinde kesilerek yangının kuzey kesimdeki Gökova Körfezi'ne yayılmasının engellendiğini vurguladı.

Son yangında emniyet şeritlerinden birinin 25 yıl önce olduğu gibi alevlere engel olduğunu anlatan Yaprak, 11 Ağustos 1997'de Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Gökova Körfezi Tuzla Koyu'nda çıkan orman yangınının 3 gün sonra kontrol altına alındığını hatırlattı.

Yangının önünün Okluk Koyu bölgesi ve Malderesi hattında kesildiğini anlatan Yaprak, "Yangının güney hattı ise Hisarönü bölgesine bakan sırtlarda önü kesilmişti. 25 yıl önce, 1997 Ağustos ayında çıkan orman yangınında yaklaşık 2 bin hektar alan yanmıştı." dedi.

Hisarönü bölgesiyle Gökova Körfezi sırtlarında bulunan yangın emniyet şeridinin 25 yıl önce Tuzla Koyu'nda çıkan orman yangınında alevlerin güneye, Datça yolu tarafına geçmesini engellediğini belirten Yaprak, aynı yangın emniyet şeridinin 25 yıl sonra yine Bördübet tarafından gelen alevlerin önünün kesilmesini sağladığını sözlerine ekledi.

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