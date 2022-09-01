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Marmaris'te bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

01.09.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Marmaris'te bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri, esrar ve tarihi eser ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda Hisarönü Mahallesi'nde yaşayan Mehmet B'nin evinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve tarihi eser bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri, Marmaris KOM, İstihbarat ve Narkotik Köpek Timi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan ziraat mühendisinin desteğiyle Mehmet B'nin adresinde arama yapıldı.

Ekipler, 342 kök Hint keneviri, 1 kilo 405 gram esrar, 355 gram kenevir tohumu, içime hazır 2 gram esrar, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen cep tipi Yasin-i Şerif, helenistik döneme tarihlenen 27 pişirilmiş topraktan koku kabı, 40 pişirilmiş toprak parçası, 14 tarihi metal çivi ele geçirdi.

Gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Marmaris'te bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

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Marmaris uyuşturucu tarihi eser

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