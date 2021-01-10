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Marmaris’te denetimler devam ediyor

10.01.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehrin belirli noktalarında polis ekiplerince trafik ve asayiş uygulamaları yapılıyor.Yurt genelinde korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu 56 saatlik kısıtlama kapsamında sürdürülen denetimler Marmaris’te de geniş kapsamlı olarak devam ediyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında şehrin belirli noktalarında polis ekiplerince trafik ve asayiş uygulamaları yapılıyor.
Yurt genelinde korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu 56 saatlik kısıtlama kapsamında sürdürülen denetimler Marmaris’te de geniş kapsamlı olarak devam ediyor. Kısıtlama çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şubesi ekipleri ve motorize yunus ekipleri ile birlikte kentin birçok bölgesinde görev alıyor. Ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin emniyet kemeri, ehliyet, maske ve kısıtlamadan muaf belgelerini kontrolden geçiriyor. Gün içinde ve gece boyunca belirli saatlerde kent genelinde yapılan uygulamalarla kısıtlama da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaların önüne geçiliyor.
Hafta sonu kısıtlamasında muafiyet belgesi olmadan sokakta gezen kural tanımayan vatandaşlara ceza yağdı. 4 vatandaşa ve 11 araca ilçe hıfzıssıhha kanunun 1593 maddesi uyarınca 3 bin 150 Türk Lirası para cezası kesildi. Maske takmayan vatandaşlara ise 900’er türk lirası cezai işlem uygulandı.

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