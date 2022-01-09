Marmaris'te dolu etkili oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağmurla birlikte etkili olan dolu, ilçeyi beyaza bürüdü.
İlçede gece saatlerinde sağanakla etkili olan dolu, sürücülere ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Cadde ve sokakların beyaza bürünmesi birçok sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. Birçok vatandaş, ilk kez gördüğü bu manzarayı kayıt altına aldı.
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