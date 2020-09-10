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Marmaris’te gönüllü öğrenciler maske dağıttı

MUĞLA HABERLERİ  | 10.09.2020 23:06 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile gerçekleştirilen (Covid-19) tedbirleri kapsamında gönüllü öğrenciler sokakta maske dağıttı.Korona virüse karşı gençlerden oluşan 12 kişilik ekip 06 Ağustos 2020 tarihinden bu yana haftanın üç günü kalabalık yerlerde ellerinde pankartlar ile dolaşıp maskesi olmayanları uyararak dezenfaktan ve maske dağıtıyor.Marmaris Kaymakamlığı koordinasyonunda gönüllü lise öğrencileri ellerinde Türkçe ve İngilizce korona virüse karşı uyarılar yazılı pankartlarla şehir merkezinde çarşı içinde yürüdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile gerçekleştirilen (Covid-19) tedbirleri kapsamında gönüllü öğrenciler sokakta maske dağıttı.
Korona virüse karşı gençlerden oluşan 12 kişilik ekip 06 Ağustos 2020 tarihinden bu yana haftanın üç günü kalabalık yerlerde ellerinde pankartlar ile dolaşıp maskesi olmayanları uyararak dezenfaktan ve maske dağıtıyor.
Marmaris Kaymakamlığı koordinasyonunda gönüllü lise öğrencileri ellerinde Türkçe ve İngilizce korona virüse karşı uyarılar yazılı pankartlarla şehir merkezinde çarşı içinde yürüdü. Öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve öğretmenleri eşlik etti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldoğan ve öğrenciler, okul müdürleri ile birlikte Atatürk caddesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Kordon caddesi ve Sevgi yolu caddesinde yürüyen öğrenci ve öğretmenlerin ellerinde “Cezadan korkma koronadan kork”, “Sorumlu ol, sorunlu olma”, Kendi sağlığını düşünmüyorsan benim geleceğimi düşün” yazılı Türkçe ve İngilizce pankartlarla yürüdü. Megafonda MFÖ grubunun seslendirdiği şarkıyı da seyyar megafon ile vatandaşlara dinleten öğrenciler maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.

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