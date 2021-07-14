YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris'te HDP binasına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Marmaris'te HDP binasına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı

14.07.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te HDP binasına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açan şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan, 2018 yılında da HDP İlçe binası camını kırdığından 'mala zarar verme' suçundan hakkında işlem yapılan A.T.D, olay mahallinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı, adli işlemler devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılır gibi değil! Sesi en ince özellerine kadar kopyalıyorİnanılır gibi değil! Sesi en ince özellerine kadar kopyalıyor
PARTNERAralarından su sızmıyor!Aralarından su sızmıyor!
Muğla'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandıMuğla'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Marmaris silahlı saldırı

Muğla Namaz Vakitleri 14 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:09
Sabah
05:50
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:34
Yatsı
22:09

Muğla Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Çarşamba

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Hatay'da Asi Nehri'nin bir kısmını su sümbülleri kapladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Sivas'ta tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Fatih’te hastane önünde 3 kişi silahla yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.