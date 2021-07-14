Marmaris'te HDP binasına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açan şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan, 2018 yılında da HDP İlçe binası camını kırdığından 'mala zarar verme' suçundan hakkında işlem yapılan A.T.D, olay mahallinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı, adli işlemler devam ediyor." ifadesine yer verildi.
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