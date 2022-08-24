Marmaris'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tepe Mahallesi 59 Sokak'ta cep telefonu, aksesuar ve tamiri yapan bir iş yerinde elektrik panosundan yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.



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