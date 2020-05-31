YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris’te işletmeler ve plajlar hazırlanıyor

Marmaris’te işletmeler ve plajlar hazırlanıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 31.05.2020 10:48 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 16 Mart’tan bu yana Korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan yiyecek-içecek sektöründeki işletmeler ve plajlar “yeni normalleşme sürecine” hazırlanıyor.Marmaris’te sahil yolunda bulunan restoran, kafeterya ve otel önünde bulunan plajlar, korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düzenlemeleri yapılmaya başlandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 16 Mart’tan bu yana Korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan yiyecek-içecek sektöründeki işletmeler ve plajlar “yeni normalleşme sürecine” hazırlanıyor.
Marmaris’te sahil yolunda bulunan restoran, kafeterya ve otel önünde bulunan plajlar, korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düzenlemeleri yapılmaya başlandı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 16 Mart’tan itibaren kapanan ve sadece paket servisi yapılan lokantalar ve restoranlar normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren yeniden açılıyor.
Marmaris’in kafeteryalarının en yoğun bulunduğu belediye marina bölgesinde tadilatlar yapılmaya başladı. İşletmeciler hazırlıkları tamamlamak için hummalı bir çalışmalarını sürdürüyor. Bazı işletme sahipleri hazırlıklarını tamamladıklarını belirtirken, bazı işletmecilerin’de sezonun tam anlamıyla açılmasının 20 Haziran’ı bulabileceğini ifade ettiler.

Ketenci Kavşağı’ndan İçmeler Mahallesi’ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil bandında ki özel işletmelere ait plajlar normalleşme adımları kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenme yaptı. Yaklaşık 2 buçuk aydır kapalı olan işletmeler, plajlarda düzenleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından şezlong ve şemsiye araları mesafeli olarak ayarlandı.
Uzunyalı Mevkii sahilinde restoran ve plaj işletmeciliği yapan Ruşen Yönlü, “ Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sonra hemen hazırlıklara başladık. Devletimizin verdiği sosyal mesafe kurallarına göre restoranımda masa ve hijyen kuralları yapıldı. 1 Haziran’da plajların açılacağını öğrenince şimdi personelimle düzenleme yapıyorum. Plajımızda öğrendiğimiz kadarıyla şezlonglarımızın mesafeleri ayarlandı, temizlik yapıldı. Umarım güzel bir sezon olur ve herkes para kazanır, 16 marttan bu yana kapalıyız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Yasağı hiçe sayarak iskelede manzaranın tadını çıkardılar

Yasağı hiçe sayarak iskelede manzaranın tadını çıkardılar

Yılda 3 ton mantar üretiyor

Yılda 3 ton mantar üretiyor

Gaziantep’te işlek cadde ve sokaklar boş kaldı

Gaziantep’te işlek cadde ve sokaklar boş kaldı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Diyarbakır'da bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Diyarbakır'da bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Muğla Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
03:59
Sabah
05:41
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:27
Yatsı
22:03

Muğla Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Defne Eczanesi
Merkez
Genek Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Beril Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

Saatin geç olmasına aldırmadan oraya hücum ettiler

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Aş evinden ’düğün yemeği’ lezzetinde yardım

Aş evinden ’düğün yemeği’ lezzetinde yardım

Muğla’da korkutan deprem

Muğla’da korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.