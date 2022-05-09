Marmaris'te kaçak iskeleler yıkılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sahilde kaçak olduğu tespit edilen iskelelerin yıkımına başlandı.

Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesi koordinesinde, bölgedeki kaçak iskeleler belirlendi.

Söğüt Mahallesi'ndeki 40 iskeleyle ilgili tekne ve iskele sahiplerine 20 gün önce gönderilen tebligatın ardından, Marmaris Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, kaçak iskelelerin yıkımına başladı. Zabıta ekipleri de yıkım sırasında güvenlik önlemi aldı.

Söğüt'ün ardından Bozburun ve Selimiye mahallelerindeki kaçak iskelelerin de yıkılacağı belirtildi.



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