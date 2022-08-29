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Marmaris'te kamyondan indirilen 67 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilecek

29.08.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te kamyondan indirilen 67 düzensiz göçmen ülkelerine gönderilecek

Muğla Valiliğince, Marmaris ilçesine İstanbul'dan kamyonla getirilen 67 düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında dün Marmaris'te 67 düzensiz göçmenin 34 DPJ 926 plakalı kapalı kasa kamyondan inerek çevreye dağıldığı yönünde haber ve paylaşımların yer aldığı hatırlatıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince süratle çalışma yapıldığının belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışma sonucunda bahse konu araçtan indiği tespit edilen yabancı uyruklu 67 düzensiz göçmen ve araç sürücüsü A.A. yakalanmıştır. Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecektir. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir."

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Siteler Mahallesi'nde, kapalı kasa kamyondan inen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 67 düzensiz göçmeni çevredeki sokaklarda yakalamış, kamyon şoförü A.A'yı da gözaltına almıştı.

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