Marmaris’te kasksız trafiğe çıkanlara ağır cezalar yazılıyor

İlçenin farklı sokaklarında farklı saatlerde yapılan denetimlerde kaskı olmayan sürücülere para ve ehliyetten puan kesme cezası yazılıyor.

97 bin nüfuslu Marmaris’te yaz sezonun başlaması ile birlikte iki katına çıkan yaşayan sayısı ile birlikte trafikte de araç sayısında ciddi artışlar başladı. Marmaris’te 37 bin olan tescilli motosiklet sayısı neredeyse üç katına çıkarak 90 bini buldu. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri ilçenin farklı sokaklarında şok denetimler ile kask takmayan sürücüleri kazalarda yaralanma riskine karşı uyarıp kask takmama cezası ile ehliyet puanı cezası kesiyor. Ayrıca elektronik denetleme sistemi kameraları ile sıkı takip altında olan Marmaris trafiğinde kask takmayan sürücülerin plakasının kayıtlı oldukları adreslere cezaları gönderiliyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube amirliğinden yapılan açıklamaya göre Marmaris’in tüm sokaklarında denetimlerin devam edeceği, para cezalarından ziyade vatandaşların önce can güvenliği açısından kask takmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

