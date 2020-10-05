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Marmaris’te koylar temizlendi

MUĞLA HABERLERİ  | 05.10.2020 15:55 | Son Güncelleme

Marmaris’te sık sık gerçekleştirilen çevre farkındalığı etkinliklerine haftasonu bir yenisi daha eklendi.

Marmaris’te sık sık gerçekleştirilen çevre farkındalığı etkinliklerine haftasonu bir yenisi daha eklendi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın da destek verdiği etkinlik kapsamında 3 koy, çöplerden arındırıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, Meclis üyeleri Ummuhan Kabaçam, Hasan Yaylalı, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleriyle birlikte koy temizliği yaptı. Çevreci eylemleriyle tanınan İmdat Avcı’nın teknesiyle Kızılkum ve Cennet Adası’na giden Başkan Oktay ve gönüllüler, söz konusu koylardan onlarca torba çöp topladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin de destek verdiği çalışmalar sırasında adaya terke edilen bir de kedi bulundu. ‘Ada’ ismi verilen kedi, tekne sahibi çevreci İmdat Avcı tarafından sahiplenildi. Toplanan çöpler tekrar tekneyle limana getirilerek, temizlik araçlarına teslim edildi.

Çevreyi temiz tutarak, doğaya sahip çıkılması çağrısında bulunan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çalışmayla ilgili şunları söyledi; “Tüm vatandaşlarımıza örnek olmak için koylarımızda bir temizlik etkinliği planladık. Üzücü manzaralarla karşılaşıyoruz. Gün boyu yaptığımız temizlik çalışmasında yaklaşık 120 poşet çöp topladık. Lütfen doğanın bize gelecek neslin emaneti olduğunu unutmayalım. Çevremizi temiz tutalım, doğaya sahip çıkalım. Vatandaşlarımızdan, misafirlerimizden bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Unutmayalım ki Marmaris hepimizin” dedi.

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