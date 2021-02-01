Marmaris’te Lodos etkili oluyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli Lodos etkili oluyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Marmaris’te sabah erken saatlerden itibaren şiddetli lodos ile etkili oldu. Kuvvetli rüzgara karşı, Balıkçılar Barınağı olarak bilinen Azmak deresinde balıkçılar teknelerini sağlama alıp örtü ile kapattı. Vatandaşlar lodosa rağmen sahilde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. İlçede etkili olan rüzgarın bir kaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

