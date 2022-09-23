YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris'te otel ve apartlarda yapılan denetimde 105 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris'te otel ve apartlarda yapılan denetimde 105 düzensiz göçmen yakalandı

23.09.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te otel ve apartlarda yapılan denetimde 105 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris'te otel ve apartlarda yapılan denetimde 105 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerinin 23 otel ve apartta yaptığı denetimlerde, 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 23 otel ve apartta arama yaptı.

Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Otel ve apart işletmecilerine idari para cezası uygulandı, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeki Müren, ölümünün 26. yılında Bodrum'da şarkılarla anıldıZeki Müren, ölümünün 26. yılında Bodrum'da şarkılarla anıldı
Türkan Şoray ve Ahmet Mekin, "Bandırma Kitap Günleri" etkinliğine konuk olduTürkan Şoray ve Ahmet Mekin, "Bandırma Kitap Günleri" etkinliğine konuk oldu
Giresun'da eşi tarafından öldürülen kadın ve akrabası defnedildiGiresun'da eşi tarafından öldürülen kadın ve akrabası defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Marmaris otel emniyet

Muğla Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
05:30
Sabah
06:50
Öğle
13:03
İkindi
16:28
Akşam
19:07
Yatsı
20:22
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.