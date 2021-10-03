Marmaris'te polis memurundan meslektaşına su altında sürpriz evlilik teklifi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan polis memuru, kendisini gibi polis olan kız arkadaşına denizin altında sürpriz evlenme teklifi yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus ekibinde görevli 28 yaşındaki Ahmet Uysal, aynı ekipte çalıştığı polis memuru 26 yaşındaki Kübra Berber'e sürpriz bir evlenme teklifi yapmak istedi.

İçmeler Mahallesi'ndeki dalış merkezinde çalışan arkadaşlarıyla bir organizasyon hazırlayan Uysal, kız arkadaşı Kübra Berber'i dalış yapma bahanesiyle denizin dibine indirdi.

Bu sırada Uysal'ın dalgıç arkadaşları su altında "Benimle evlenir misin? Cevabın 'evet' ise bana sarıl, 'hayır' ise oksijen tüpümü kapat" yazılı pankart açtı.

Pankarttaki yazıyı okuyan Berber, Uysal'a sarıldı.

Uysal, evlilik teklifini kabul eden kız arkadaşının parmağına yüzük taktı.

Denizden çıkan çift, arkadaşlarının alkışlarıyla karşılandı.

Sürpriz evlenme teklifi, su altı kamerasınca görüntülendi.

