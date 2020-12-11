Marmaris’te riskli binaların yıkım işlemleri devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde riskli bina grubunda bulunan yapıların yıkılmasına devam ediliyor.

Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan rakamlara göre Marmaris ilçesinde Çevre ve Şehircilik kanunu 6306 maddesi uyarınca depreme dayanıksız riskli 75 yapı bulunuyor. Bu yapıların 45 tanesi mülk sahipleri tarafından kendi imkanları ile yıkılarak yerine yenileri inşa edildi. Kalan 30 binadan 1i geçtiğimiz haftalarda belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Tahliyesi tamamlanan Apart-otel binasının yıkım işlemi ise devam ediyor. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkım işlemi başladı. Apart otelin sahiplerinin ve avukatlarının yaptıkları tüm itirazlara rağmen bir kısmı yıkılan binanın tamamının, bir kaç gün içinde yıkılacağı öğrenildi.

Marmaris ve bağlı mahallelerinde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen kalan 28 binanın da yıkımları belediye ekipleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından peyderpey yapılacak. Ayrıca turistik mahallelerde imara aykırı olduğu belirlenen Söğüt, Selimiye, Bozburun Mahallelerinde ilk etapta yıkım kararı çıkan 61 yapının da yıkımları başladı. Yıkım ekiplerinin bugün Selimiye Mahallesi’ne giderek imara aykırı yapıların yıkımlarını gerçekleştireceği öğrenildi.

