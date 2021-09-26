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Marmaris'te Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

26.09.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızıl Ada ve Serçe Koyu açıklarındaki can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 48 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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