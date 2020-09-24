YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris’te uzaktan eğitim kampanyası başlatıldı

Marmaris’te uzaktan eğitim kampanyası başlatıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 24.09.2020 15:11 | Son Güncelleme

Marmaris Belediyesi, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için ‘Uzaktan eğitime uzak kalmasınlar’ kampanyası başlattı.

Marmaris’te uzaktan eğitim kampanyası başlatıldı

Marmaris Belediyesi, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için ‘Uzaktan eğitime uzak kalmasınlar’ kampanyası başlattı. Belediye vatandaşlardan dizüstü bilgisayar ve tablet desteği istedi.
Marmaris Belediyesi, uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla “Uzaktan eğitime uzak kalmasınlar” kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır dizüstü bilgisayar ve tabletler, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılacak.
“Belediyeye teslim edilecek”
Pandemi nedeniyle evde eğitim görmesi gereken ama bilgisayarı olmayan çocuklara yardım edebilmek amacıyla başlatılan kampanyada vatandaşlardan sıfır veya kullanılabilir durumda olan dizüstü bilgisayar ve tablet desteği istendi. Vatandaşların belediyeye teslim ettiği bilgisayarlar, Bilgi İşlem Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından formatlanarak kullanıma uygun hale getirilecek.
“Öğrenciler mahrum kalmasın”
Başlatılan kampanya ile ilgili açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Uzaktan eğitim gören hiçbir öğrencimizin eğitimden mahrum kalmasını istemiyoruz. Ailesinin ekonomik durumu nedeniyle sıkıntı yaşayan öğrencilerimize destek olalım istedik. Hayırsever hemşerilerimizin, bu kampanyaya katılmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Marmaris’te uzaktan eğitim kampanyası başlatıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Sahte parayla üç kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
Kahta Belediyesi yapı denetim firmaları ile bir araya geldi
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu

Muğla Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:49
Öğle
13:04
İkindi
16:28
Akşam
19:08
Yatsı
20:23

Muğla Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Aktar Eczanesi
Merkez
Kafadar Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Cihangir Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Ortakent Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Marmaris’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlandı
Marmaris’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Fransız kaptana travesti dayağı
Fransız kaptana travesti dayağı
Marmaris'te Köpek Barınakları Yabancılar Tarafından Yenileniyor
Marmaris'te Köpek Barınakları Yabancılar Tarafından Yenileniyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.