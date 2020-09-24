Marmaris’te uzaktan eğitim kampanyası başlatıldı

Marmaris Belediyesi, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için ‘Uzaktan eğitime uzak kalmasınlar’ kampanyası başlattı. Belediye vatandaşlardan dizüstü bilgisayar ve tablet desteği istedi.

Marmaris Belediyesi, uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla “Uzaktan eğitime uzak kalmasınlar” kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır dizüstü bilgisayar ve tabletler, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılacak.

“Belediyeye teslim edilecek”

Pandemi nedeniyle evde eğitim görmesi gereken ama bilgisayarı olmayan çocuklara yardım edebilmek amacıyla başlatılan kampanyada vatandaşlardan sıfır veya kullanılabilir durumda olan dizüstü bilgisayar ve tablet desteği istendi. Vatandaşların belediyeye teslim ettiği bilgisayarlar, Bilgi İşlem Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından formatlanarak kullanıma uygun hale getirilecek.

“Öğrenciler mahrum kalmasın”

Başlatılan kampanya ile ilgili açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Uzaktan eğitim gören hiçbir öğrencimizin eğitimden mahrum kalmasını istemiyoruz. Ailesinin ekonomik durumu nedeniyle sıkıntı yaşayan öğrencilerimize destek olalım istedik. Hayırsever hemşerilerimizin, bu kampanyaya katılmalarını bekliyoruz” diye konuştu.



