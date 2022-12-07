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Marmaris'te yanan ormanlık alana 5 bin fidan daha dikildi

07.12.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden yeşerebilmesi için başlatılan fidan dikim çalışmaları kapsamında 5 bin fidan daha toprakla buluşturuldu.

Marmaris ilçesinde orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden canlandırılması amacıyla ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, zarar gören ağaçların kesilip sahadan çıkarılması çalışmaları devam ederken, temizlenen alanlarda arazi ağaç dikimi için hazırlandı.

İlçede seferberlik ruhuyla kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, firmalar ve gönüllü vatandaşlar da ağaçlandırma çalışmalarına destek veriyor. Sahada, orman ve kesim işçileri de aralıksız çalışıyor.

Yeşilbelde Mahallesi'ne fidan dikildi

Bu kapsamda, ağaçlandırmaya hazır hale getirilen Yeşilbelde Mahallesi'nde, Kızılbük GYO desteğiyle Marmaris Doğa Koruma ve Afet Önleme Derneğince (MADOK) ağaç dikim etkinliği düzenlendi.

Fidan dikimi öncesinde bölgedeki çöpleri toplayan çevreci vatandaşlar, öğrenci ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık bin kişi, ağaçlandırma sahasında 5 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliğe, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa da katıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yaptığı açıklamada, Marmaris'te geçen yıl yanan alanlara 500 bin fidan dikildiğini ve 20 ton tohum saçıldığını bildirdi.

Yaprak, "Bu yıl ki ağaç kesim ve düzenleme çalışmalarımız da devam ediyor. Marmaris'te yanan alanların yeniden eski güzelliğine kavuşması, ilçenin yeşillendirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları aralıksız sürüyor." dedi.

ORMAN YANGINLARI

Marmaris'te 29 Temmuz 2021'de başlayan daha sonra Bodrum, Köyceğiz, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe ve Seydikemer ilçelerinde de çıktıktan sonra 12 Ağustos'ta söndürülen yangında 9 bin 52 hektarlık ormanlık alan küle dönmüştü.

Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangını ise 24 Haziran'da kontrol altına alınmış, yangında 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

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