Marmaris’te yayalara açık yollarda motosiklet denetimi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yayalara açık caddelerde motosiklet kullanımını önlemek için denetimler sıklaştırıldı.

Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliğine bağlı motorize ekipleri, yayaların kullanımına açık yollarda motosiklet kullanımını önlemek için kontrollere başladı. Ekipler, ayaların yoğun olduğu Kapalı çarşı ve Sevgi Yolu’nda yaptığı uygulamalarda, motosiklet sahiplerine ruhsat ve ehliyet kontrolü yaparak cezai işlem uyguladı.

Marmarislilerin, lastik tekerlekli araçların girmesi yasak olan yollarda daha rahat yürümeleri ve alışveriş yapabilmeleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, sürücülere bilgilendirme yaptı. Kural ihlallerini tespit ettikleri belirlenen 25 motosiklet sürücüsüne 392‘şer lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca dur ihlaline uymayan motor sürücülerine ‘dur ihlaline uymamak, kask takmamak ve yayalara ayrılmış yollarda araç kullanmak ‘ sebebi ile cezalar yazıldı. Cadde üzerine park etmiş motorların ise fotoğrafları çekildi.

Denetimler sırasında, ekipler motosikletlerinden megafon ile ’sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilmesi’ gerektiği konusunda anons yaptılar.

