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Marmaris'teki orman yangınına 1489 kamu çalışanı müdahale ediyor

22.06.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki orman yangınına 1489 kamu çalışanı müdahale ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına 1489 kamu çalışanının müdahale ettiğini bildirdi.

Kirişci, Marmaris'e hareketi öncesi yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinin (OGM), Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda 20.02'de başlayan yangına 8 dakikada müdahale ettiğini belirtti.

Yangına 688'i OGM personeli olmak üzere 1489 kamu çalışanının müdahale ettiğini aktaran Kirişci, müdahalede, 172'si arazöz olmak üzere 362 araç, 17'si OGM'ye ait 39 iş makinasının görev yaptığını ifade etti.

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Marmaris'teki orman yangınıMarmaris'teki orman yangını
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