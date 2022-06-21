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Marmaris'teki orman yangınına müdahale için İzmir'den ekipler yola çıktı

21.06.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki orman yangınına müdahale için İzmir'den ekipler yola çıktı

İZMİR (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için İzmir'den takviye ekipler görevlendirildi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale aralıksız devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgede söndürme çalışmaları süren yangına takviye amacıyla görevlendirilen 12 arazöz, 4 su tankeri, 4 teknik eleman, dozer ve yer ekibinin yola çıktığı öğrenildi.

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