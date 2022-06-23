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Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor

23.06.2022 06:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.

Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.

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Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu:Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yangın bölgesinde incelemelerde bulundu:
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Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

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