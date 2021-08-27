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Marmaris'teki orman yangınında yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in anısına Trabzon'da yaptırılan çeşme açıldı

27.08.2021 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki orman yangınında yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in anısına Trabzon'da yaptırılan çeşme açıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında 25 yaşında hayatını kaybeden Şahin Akdemir anısına Trabzon'da yaptırılan çeşme törenle açıldı.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris'te Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki yangının kontrol altına alınması için çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yapınca alevlerin arasında kalarak yaşamını yitiren Şahin Akdemir'in anısının yaşatılması için Toklu Mahallesi'ndeki bölge müdürlüğü kampüsü içinde çeşme yaptırdı.

Çeşmenin açılış töreninde bir konuşma yapan Bölge Müdürü Emin Yılmaz, son yıllarda ülke genelindeki orman yangınlarında gerek vatandaşların gerekse kurum personelinin şehit olduğunu hatırlattı.

Yılmaz, bu yıl Adana, Mersin ve Muğla'da büyük yangınların yaşandığını belirterek, şöyle dedi:

"Biz de gerek ekip gerekse ekipman olarak destek vermeye çalıştık. Nihayetinde yangınların önüne geçilerek söndürüldü. İnşallah bundan sonra böyle felaketler yaşamayız. Yangının simgelerinden birisi de bugün ismini açılışını yapacağımız çeşmeye verdiğimiz arkadaşımız. Daha önce Maçka'daki terör saldırısında şehit olan sembol ismimiz Eren Bülbül'dü. O terörle mücadelenin sembolüydü, bu yangının sembolü de Şahin arkadaşımız oldu. Bu felaketle mücadelede ülke olarak topyekun mücadele verdik. Bu arkadaşımız elinden geldiğince yangında çalışanlara destek vermek için çalışmalar yaptı. Dönüş yolunda yaptığı kaza sonucu yangınların içerisinde kalarak şehadet mertebesine ulaştı."

Törende, okunan duaların ardından Şahin Akdemir'in adının verildiği çeşmenin açılışı yapıldı.

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