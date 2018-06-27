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Maroune Fellaini'nin yeni takımı belli oluyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'da forma giyen ve 30 Haziran'da serbest oyuncu statüsü kazanacak olan Maroune Fellaini, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Belçikalı oyuncu için, Arsenal'ın yanı sıra İtalya Serie A ekibi Milan ve Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta takipte.

2018 Dünya Kupası için Belçika Milli Takımı ile beraber Rusya'da bulunan Maroune Fellaini, temmuz ayı başında gelecek sezon hangi takımda olacağını açıklayacak.

Geleceği hakkında konuştu

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Dünya Kupas'nda Belçika'nın İngiltere ile karşılaşacağı maç öncesinde basın mensuplarına konuşan Fellaini, geleceğinin belirsiz olmasının onu etkilemediğini ve mental olarak iyi durumda olduğunu belirtti.

Dünya Kupas'nda Belçika'nın İngiltere ile karşılaşacağı maç öncesinde basın mensuplarına konuşan Fellaini, geleceğinin belirsiz olmasının onu etkilemediğini ve mental olarak iyi durumda olduğunu belirtti.
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Fellaini, gelecek sezon kararı için Dünya Kupası'nın bitmesini beklemeyeceğini ve 1 Temmuz'da bir açıklama yapacağını söyledi.

Fellaini, gelecek sezon kararı için Dünya Kupası'nın bitmesini beklemeyeceğini ve 1 Temmuz'da bir açıklama yapacağını söyledi.
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İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Manchester United'dan gelen kontrat uzatma teklifini reddeden orta saha oyuncusunu bonservissiz olarak Arsenal'ın yanı sıra İtalya Serie A ekibi Milan ve Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Manchester United'dan gelen kontrat uzatma teklifini reddeden orta saha oyuncusunu bonservissiz olarak Arsenal'ın yanı sıra İtalya Serie A ekibi Milan ve Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrosuna katmak istiyor.
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Manchester United forması ile geçen sezon 23 resmi maça çıkan 1.94 metre boyundaki oyuncu, 5 gol atıp 1 de asist yaptı. (FOTOMAÇ)

Manchester United forması ile geçen sezon 23 resmi maça çıkan 1.94 metre boyundaki oyuncu, 5 gol atıp 1 de asist yaptı. (FOTOMAÇ)
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Anahtar Kelimeler:
Manchester United premier league İngiltere

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