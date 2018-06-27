Maroune Fellaini'nin yeni takımı belli oluyor

2018 Dünya Kupası için Belçika Milli Takımı ile beraber Rusya'da bulunan Maroune Fellaini, temmuz ayı başında gelecek sezon hangi takımda olacağını açıklayacak.
Şenol Güneş Muharrem İnce'ye atıfta bulundu!
Nabil Dirar'ı Marsilya istiyor!
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme imzaladı
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Galatasaray Trezeguet'yi kadrosuna katıyor
Fenerbahçe için Asmir Begovic iddiası!
Janssen menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edildi
Burak Yılmaz transferi Negredo'ya bağlı
Trabzonspor Eren Derdiyok'u kadrosuna katmak istiyor!
Alpay Özalan milletvekili seçildi mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum