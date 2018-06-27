Maroune Fellaini'nin yeni takımı belli oluyor

2018 Dünya Kupası için Belçika Milli Takımı ile beraber Rusya'da bulunan Maroune Fellaini, temmuz ayı başında gelecek sezon hangi takımda olacağını açıklayacak.

Geleceği hakkında konuştu

1 / 4 Dünya Kupas'nda Belçika'nın İngiltere ile karşılaşacağı maç öncesinde basın mensuplarına konuşan Fellaini, geleceğinin belirsiz olmasının onu etkilemediğini ve mental olarak iyi durumda olduğunu belirtti.

2 / 4 Fellaini, gelecek sezon kararı için Dünya Kupası'nın bitmesini beklemeyeceğini ve 1 Temmuz'da bir açıklama yapacağını söyledi.

3 / 4 İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Manchester United'dan gelen kontrat uzatma teklifini reddeden orta saha oyuncusunu bonservissiz olarak Arsenal'ın yanı sıra İtalya Serie A ekibi Milan ve Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrosuna katmak istiyor.