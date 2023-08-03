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Marsilya'da Cengiz Ünder gelişmesi! 1 dakika bile süre almadı! Adım adım Fenerbahçe'ye geliyor...

03.08.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru'yu toplamda 9-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe, adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı. Sarı - lacivertlilerde turun sevinci yaşanırken, transferde de sıcak gelişmeler devam ediyor. Son olarak Joao Pedro ve Diego Rossi'yle yollarını ayıran Kanarya'nın gündemindeki Cengiz Ünder, Marsilya'nın hazırlık maçında süre alamadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Joao Pedro ve Diego Rossi ile yollarını ayıran sarı - lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan Cengiz Ünder için önemli bir gelişme yaşandı.

Marsilya Teknik Direktörü Marcelino, Bayer Leverkusen ile oynanan ve 2-1 kaybedilen hazırlık maçında kadrodaki 25 oyuncudan 22'sine süre verdi.

CENGİZ ÜNDER SÜRE ALMADI

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Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder'in ise süre alamayan 3 isimden biri olması dikkat çekti. Marsilya'da Cengiz ile birlikte 3. kaleci Simon Ngapandouetnbu ve Ruslan Malinovskyi de maçta süre bulamadı.

HENÜZ ANLAŞMA YOK

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Fenerbahçe, 26 yaşındaki Cengiz Ünder'in transferi için yaptığı görüşmelerde şu ana kadar Marsilya ile anlaşma zemini bulamadı.

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