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Marsilya'da Rudi Garcia gönderiliyor

FRANSA HABERLERİ  | 22.05.2019 19:30 | Son Güncelleme

Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya'nın teknik direktörü Rudi Garcia, takımdan ayrılacağını açıkladı.

Marsilya'da Rudi Garcia gönderiliyor

Ayrılık kararını düzenlenen basın toplantısında duyuran 55 yaşındaki Garcia, "Olympique Marsilya'dan ayrılmaya karar verdim. Ayrılma talebim, kulüp başkanı Jacques-Henri Eyraud tarafından da kabul edildi" ifadesini kullandı.

Fransız teknik direktör Rudi Garcia, 24 Mayıs Cuma günü Montpellier'yi ağırlayacakları lig karşılaşmasında, 2016'dan bu yana çalıştırdığı takımının başında son kez yer alacak. Ligue 1'de 58 puana sahip Marsilya, son hafta öncesi Montpellier'nin bir puan gerisinde 6. sırada bulunuyor.

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rudi garcia marsilya

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