Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Marsilya UEFA maçı şifresiz canlı izle!

Millî futbolcumuz Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Marsilya ise saha ve seyirci avantajını kullanarak Galatasaray karşısında bu sezon Avrupa’daki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. İlk maçta Lokomotif Moskova ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya 1 puanla başlayan Marsilya’nın Galatasaray karşısındaki en önemli kozu ise Cengiz Ünder olacak.

MARSİLYA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Marsilya’daki Veledrom Stadı'nda oynanacak Marsilya Galatasaray mücadelesi, saat 22.00'de başlayacak. Mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski düdük çalacak. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Adam Kupsik ile Radoslaw Siejka yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak. Marsilya Galatasaray maçı, Exxen’de yayınlanacak. Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi legal olarak şifresiz canlı izlemek mümkün değil… Exxen’e üye olduktan sonra mücadeleyi canlı olarak takip edebilirsiniz.

Galatasaray ile Marsilya'nın dışında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile İtalya'nın Lazio takımlarının bulunduğu E Grubu'nda ilk maçların ardından sarı-kırmızılı temsilcimiz 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Marsilya ile Lokomotiv Moskova birer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken henüz puanla tanışamayan Lazio da son sırada bulunuyor.

Gruptaki ilk maçında kendi evinde Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanından da puan veya puanlarla dönerek avantajını korumayı hedefliyor.

Geçen sezon Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) 5. sırada bitirerek doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Marsilya da gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 eşitlikle ayrıldı.

TEK EKSİK ARDA TURAN

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı devam eden kaptan Arda Turan, Marsilya maçında sahada olamayacak.

Galatasaray’da sakatlıkları sebebiyle bir süre formasından uzak kalan Sacha Boey ile Barış Alper Yılmaz, Fransa'ya götürüldü. İki futbolcu da Fatih Terim'in görev vermesi hâlinde Marsilya'ya karşı forma şansı bulabilecek.

UEFA'ya bildirilen kadroda bulunmayan Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk ve Gustavo Assunçao da sahaya çıkamayacak.

Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise Terim'in görev vermesi hâlinde karşılaşmada yer alabilecek.

ASLAN, GÖZTEPE İLE YARALARINI SARDI

Süper Lig'de 4 maç üst üste galibiyet yüzü göremeyen Aslan, son haftada Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek yaralarını sardı.

MARSİLYA’NIN EN ÖNEMLİ KOZU CENGİZ ÜNDER

Galatasaray karşısında Fransız ekibinin en önemli kozlarından biri milli futbolcu Cengiz Ünder olacak.

Kadrosunda Gerson, Dimitri Payet, William Saliba, Matteo Guendouzi, Arkadiusz Milik ve Boubacar Kamara gibi önemli futbolcuları bulunduran Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder de forma giyiyor.

Yaz transfer döneminde Roma'dan Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder, Fransız ekibinin en golcü 2. oyuncusu durumunda. Bu sezon oynanan resmî maçlarda 5 gol kaydeden Payet ilk sırada yer alırken Cengiz, 4 defa fileleri havalandırarak takımına önemli katkı sağladı.



