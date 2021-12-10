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Marsilya, Lokomotiv'i yenerek Konferans Ligi'ne kaldı

10.12.2021 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya, sahasında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ederek Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'ne kaldı.

Marsilya, Lokomotiv'i yenerek Konferans Ligi'ne kaldı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu mücadelesinde Marsilya, sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırladı.

Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Marsilya 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı ve UEFA Konferans Ligi'ne kaldı.

Maçın 35. dakikasında Cengiz Ünder'in asistiyle Milik topu ağlara gönderdi ve Marsilya maçtan üç puan alarak ayrıldı. Maçın 80. dakikasında ise Rongier, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Marsilya grupta 7 puana yükseldi ve Avrupa macerasını Konferans Ligi'nde sürdürmeye devam etti. Lokomotiv Moskova ise 2 puanda kalarak bu sezonki Avrupa macerasını tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi
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