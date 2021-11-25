Marsilya maçı öncesi şok hareket! Fransız gazeteciye tepki yağdı

Galatasaray, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Maç öncesi NEF Stadyumu'nda yapılan basın toplantısında Fransız gazeteci Romain Canuti stattaki aslan heykeline çıkıp verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkiler sonrası paylaşımını silen ve özür dileyen Canuti, "Şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştım" açıklaması yaptı.

Kritik maç öncesi Fransız ekibini yakından takip eden gazeteciler de İstanbul’a geldi. Ancak Romain Canuti isimli basın mensubunun yaptığı hareket maç başlamadan ortalığı kızıştırdı.

Nef Stadyumu’nda bulunan aslan heykelinin üzerine çıkan Fransız gazeteci, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. ‘’Galatasaray’ın aslanını evcilleştirdim’’ notuyla paylaştığı gönderi kısa sürede fark edildi.

TEPKİLER SONRASI YAPTIĞI PAYLAŞIM

Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silen gazeteci, "Dün akşamki basın toplantısından önce, şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştığımı üzülerek fark ettim. Bu sebepten dolayı kırdığım ve üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim" dedi.



