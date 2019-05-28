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Marsilya'nın yeni teknik direktörü Andre Villas-Boas oldu

FRANSA HABERLERİ  | 28.05.2019 18:47 | Son Güncelleme

Ligue 1 ekibi Olympique Marsilya, teknik direktörlüğe Andre Villas-Boas'ı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Marsilya'nın yeni teknik direktörü Andre Villas-Boas oldu

Villas-Boas, profesyonel futbolculuk kariyeri olmadan adım attığı teknik direktörlükte Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit ve Şanghay SIPG kulüplerinde görev yaptı.

Porto'yu 2011'de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Villas-Boas, motor sporları için teknik direktörlüğe ara verdiği 2017'nin kasım ayından beri takım çalıştırmıyordu.


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Andre Villas Boas marsilya

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