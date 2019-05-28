Marsilya'nın yeni teknik direktörü Andre Villas-Boas oldu

Villas-Boas, profesyonel futbolculuk kariyeri olmadan adım attığı teknik direktörlükte Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit ve Şanghay SIPG kulüplerinde görev yaptı.
Porto'yu 2011'de UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Villas-Boas, motor sporları için teknik direktörlüğe ara verdiği 2017'nin kasım ayından beri takım çalıştırmıyordu.
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