Mynet Trend

Martıların dansı büyüledi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 20.08.2019 20:13 | Son Güncelleme

İstanbul'da, Haliç'in üzerini dolduran martılar görsel şölen sundu. Denizdeki küçük balıkları avlamak isteyen binlerce martı, adeta gökyüzünü kapladı.

Martıların dansı büyüledi

Bir yandan esen şiddetli rüzgarla mücadele eden martılar, diğer yandan da balık avlayabilmek için birbirleri ile yarıştı.

Bulutların arasında dans eder gibi bir görüntü oluşturan martılar, vapurlardaki yolcuların attıkları simitleri kapabilmek için boğaz boyunca vapurlara eşlik etti. Bulutların arasındaki martı kümelerinin dansı vatandaşların da ilgisini çekti. (DHA)

Dünyanın ikinci büyük krater gölü turistlerin gözdesi oldu Dünyanın ikinci büyük krater gölü turistlerin gözdesi oldu
Değeri tam 5 milyon dolar! Malatya'da ele geçirildi: 5 bin yıllıkDeğeri tam 5 milyon dolar! Malatya'da ele geçirildi: 5 bin yıllık
Piyasa değeri dudak uçuklatıyor! 5 bin yıllıkPiyasa değeri dudak uçuklatıyor! 5 bin yıllık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul haliç martı

En Çok Okunan Trend Haberler

Hayvanlara fısıldayan çocuk, görenleri hayrete düşürdü!

Hayvanlara fısıldayan çocuk, görenleri hayrete düşürdü!

Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı

Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı

Yetişkinler için film çekmesiyle gündemde olan oyuncu durmuyor!

Yetişkinler için film çekmesiyle gündemde olan oyuncu durmuyor!

Her yerde aranıyordu! Yakalandığı yer şaşkına çevirdi

Her yerde aranıyordu! Yakalandığı yer şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Değeri tam 5 milyon dolar! Malatya'da ele geçirildi: 5 bin yıllık

Değeri tam 5 milyon dolar! Malatya'da ele geçirildi: 5 bin yıllık

Malatya'da piyasa değeri 5 milyon dolar olan İbranice el yazması kitap ele geçirildi

Piyasa değeri dudak uçuklatıyor! 5 bin yıllık

Mersin'de 60 yaş altı vatandaşlara verilen emekli kartları iptal edildi

Mersin'de emekli kartları ile ilgili karar

Erzurum'da hamile gibi davranan kadının üzerinden uyuşturucu çıktı

Hamile gibi davranıyordu, polisin dikkati sayesinde yakalandı

Konya'da 'Google' Mehmet zekasıyla görenleri şaşkına çeviriyor

'Google' Mehmet görenleri şaşkına çeviriyor!

Sivas'ta kırmızı listedeki 'Arap tavşanı' görüntülendi

Sivas'ta görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.