Martin Linnes, Başakşehir ile anlaştı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor'a yenilerek kupaya veda eden Galatasaray bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Takımın tecrübeli isimlerinden Martin Linnes'in, sezon sonunda sözleşmesi bittikten Medipol Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi.
Ayku Kocaman'ın sağ bek mevkisinde forma giyen Linnes'i çok istediği öğrenildi. Yönetime bu konuda rapor veren tecrübeli çalıştırıcının anlaşma zeminini hazırladığı iddia edildi.
Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Linnes'in masaya oturmadığı ve Başakşehir ile sözleştiği öğrenildi.
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