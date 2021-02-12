Martin Linnes, Başakşehir ile anlaştı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor'a yenilerek kupaya veda eden Galatasaray bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Takımın tecrübeli isimlerinden Martin Linnes'in, sezon sonunda sözleşmesi bittikten Medipol Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi.

AYKUT KOCAMAN ÇOK İSTİYOR

Ayku Kocaman'ın sağ bek mevkisinde forma giyen Linnes'i çok istediği öğrenildi. Yönetime bu konuda rapor veren tecrübeli çalıştırıcının anlaşma zeminini hazırladığı iddia edildi.

BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Linnes'in masaya oturmadığı ve Başakşehir ile sözleştiği öğrenildi.