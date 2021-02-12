SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Martin Linnes, Başakşehir ile anlaştı

Martin Linnes, Başakşehir ile anlaştı

12.02.2021 19:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Martin Linnes, Başakşehir ile anlaştı

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Linnes'in Başakşehir ile anlaştığı iddia edildi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor'a yenilerek kupaya veda eden Galatasaray bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Takımın tecrübeli isimlerinden Martin Linnes'in, sezon sonunda sözleşmesi bittikten Medipol Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi.

AYKUT KOCAMAN ÇOK İSTİYOR

Ayku Kocaman'ın sağ bek mevkisinde forma giyen Linnes'i çok istediği öğrenildi. Yönetime bu konuda rapor veren tecrübeli çalıştırıcının anlaşma zeminini hazırladığı iddia edildi.

BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞTI

Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Linnes'in masaya oturmadığı ve Başakşehir ile sözleştiği öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
Yusuf Günay'dan "Oğulcan" tepkisi!Yusuf Günay'dan "Oğulcan" tepkisi!
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 'Yüz yüze eğitim ertelenecek'

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 'Yüz yüze eğitim ertelenecek'

Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarının saati değişti

Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarının saati değişti

Beşiktaş'ta savunmada 5 eksik

Beşiktaş'ta savunmada 5 eksik

'G.Saray'dan yardımcı hocalık teklifi geldi'

'G.Saray'dan yardımcı hocalık teklifi geldi'

Falcao'nun yeni adresini açıkladı

Falcao'nun yeni adresini açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tarihi transfer takası! Herkes bunu konuşuyor...

Tarihi transfer takası! Herkes bunu konuşuyor...

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den çok sert açıklama!

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den çok sert açıklama!

Olay gönderme!

Olay gönderme!

Diğer Haberler

Martin Linnes, Başakşehir ile anlaştı

Sezon sonunda Başakşehir'e gidiyor!

Falcao'ya flaş çağrı! "Hemen ABD'ye git"

Falcao'ya flaş çağrı! "Hemen ABD'ye git"

Yusuf Günay'dan "Oğulcan" tepkisi: "UEFA, futbolcu kulübün kölesi değil diyor"

Yusuf Günay'dan "Oğulcan" tepkisi!

Oğulcan Çağlayan’dan Arda Turan paylaşımı

Oğulcan Çağlayan’dan Arda Turan paylaşımı

Tahkim Kurulu, Arda Turan talebini reddetti

Tahkim Kurulu, Arda Turan talebini reddetti

İrfan Can Kahveci'den Galatasaray göndermesi! Mert Hakan Yandaş ile poz verdi

İrfan Can Kahveci'den Galatasaray'a gönderme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.