Martin Skrtel Fenerbahçe'den gidiyor

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Martin Skrtel için Rangers'ın yaptığı 3.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etti.

Süper Lig'de flaş ayrılık

1 / 4 İskoç ekibinin, Skrtel ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği ve Slovak yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

2 / 4 Haberde; Skrtel'in eski takım arkadaşı olan ve Rangers'ın teknik direktörlüğüne getirilen Steven Gerrard'ın, bu transferde büyük rol oynadığı kaydedildi.

3 / 4 Fenerbahçe'ye 2016 yılında 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Skrtel, bu sezon 30 maçta forma giydi, 3 gol attı ve 1 de asist yaptı.