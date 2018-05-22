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Martin Skrtel Fenerbahçe'den gidiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.05.2018 08:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin, Glasgow Rangers ile Martin Skrtel'in transferi konusunda anlaştığı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Martin Skrtel için Rangers'ın yaptığı 3.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etti.

Süper Lig'de flaş ayrılık

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İskoç ekibinin, Skrtel ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği ve Slovak yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

İskoç ekibinin, Skrtel ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği ve Slovak yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.
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Haberde; Skrtel'in eski takım arkadaşı olan ve Rangers'ın teknik direktörlüğüne getirilen Steven Gerrard'ın, bu transferde büyük rol oynadığı kaydedildi.

Haberde; Skrtel'in eski takım arkadaşı olan ve Rangers'ın teknik direktörlüğüne getirilen Steven Gerrard'ın, bu transferde büyük rol oynadığı kaydedildi.
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Fenerbahçe'ye 2016 yılında 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Skrtel, bu sezon 30 maçta forma giydi, 3 gol attı ve 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'ye 2016 yılında 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Skrtel, bu sezon 30 maçta forma giydi, 3 gol attı ve 1 de asist yaptı.
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Tecrübeli stoperin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2019 yılında sona erecek. (FOTOMAÇ)

Tecrübeli stoperin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi 2019 yılında sona erecek. (FOTOMAÇ)
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig skrtel

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