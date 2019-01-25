Martin Skrtel, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında rakibine yönelik sert hareketi nedeniyle direkt kırmızı kart gören Skrtel'in, tedbirli olarak PFDK'ye sevki gerçekleştirildi.
Ayrıca, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Hatayspor ve Ümraniyespor da PFDK'ye sevk edilen kulüpler oldu.
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