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Martin Skrtel, PFDK'ya sevk edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.01.2019 18:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Martin Skrtel, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında rakibine yönelik sert hareketi nedeniyle direkt kırmızı kart gören Skrtel'in, tedbirli olarak PFDK'ye sevki gerçekleştirildi.

Ayrıca, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Hatayspor ve Ümraniyespor da PFDK'ye sevk edilen kulüpler oldu.

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Martin Skrtel pfdk Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam bagiriyor var yokmu diye nerde onu gorecek hakem. federasyon ahim hep yakanizda olsun. şenerin pozisyonunda o hakem bozuntusunu konusan yok
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