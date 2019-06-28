Martin Skrtel, Rangers'la görüşmek için Glasgow'a gitti

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertlilerle yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamayan Skrtel, Rangers ile görüşecek. Slovak futbolcunun Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'a yakın olduğu öne sürüldü.

İngiliz basınındaki haberlere göre, Skrtel Glasgow Rangers yönetimiyle masaya oturacak. Öte yandan Skrtel cephesine göre ise oyuncunun Rangers'ta oynamaya istekli olduğu ve birkaç gün içinde bu transferin netlik kazanacağı ifade edildi.

OLYMPIAKOS VE BAŞAKŞEHİR DE İSTİYORDU

Fenerbahçe'den uzun vadeli bir sözleşme talep eden Skrtel'in 3 yıllık isteğine Fenerbahçe'den olumsuz yanıt gelmişti. Slovak futbolcuyu isteyen kulüpler arasında Olympiakos ve Medipol Başakşehir de yer alırken, Skrtel'in Glasgow Rangers'a daha yakın olduğu öğrenildi.

