Marulları 10 gün boyunca tazecik tutacak en etkili yöntem

Salatanın ana malzemesi olan marulu her zaman taze yemek mümkün olmuyor. Çabuk çürüyen bir sebze olduğu için hızlı tüketmek gerekir. Eğer ki aldığınız gün tüketmek istemiyorsanız onları çok iyi ve doğru bir şekilde muhafaza etmelisiniz.

Öncelikle aldığınız marulun sağlıklı ve hasarsız olduğuna dikkat edin. Yumuşamış ve sararmış marullardan uzak durun.

Satın aldığınız marulların ıslak olmaması gerekir. Çünkü bu marullar normale göre daha hızlı bir şekilde çürümeye başlar.

Tamamen kuru olan marulları, buzdolabı poşetinin içine koyun ve ağzını kapatmadan buzdolabında saklayın. Bu yöntem sayesinde 5 gün boyunca yumuşamadan muhafaza edebilirsiniz.

İkinci yöntem ise; marulları suyun içinde 10 dakika bekletin. Ardından kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Kuruyan marulları doğrayın ve saklama kabının içine koyun. Üzerine ise kağıt havlu yerleştirin. Saklama kabının ağzını kapatın. Marulları bu şekilde 8-10 gün boyunca taze tutmanız mümkün.



