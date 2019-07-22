Marvel dördüncü faz filmleri açıklandı

San Diego Comic Con'a hızlı bir giriş yapan Marvel, dördüncü fazda yer alacak bomba projelerini açıkladı. Marvel'in Comic-Con 2019 panelinde, Marvel Studios'un başkanı Kevin Feige, çıkış tarihlerini de içeren Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü aşama için planlarını detaylandırdı.

Filmler arasında Anjeline Jolie ve Selma Hayek gibi isimlerin yer aldığı Eternals, Marvel'in ilk Asyalı karakteri Shang-Chi'nin filmi, Natasha karakterinin anlatıldığı Black Widow ve yeni Thor filmi bulunuyor.

Black Widow - 1 Mayıs 2020

The Eternals - 6 Kasım 2020

Shang-Chi and the Legend of the 10 Rings - 12 Şubat 2021

Doctor Strange 2: In The Multiverse of Madness - 7 Mayıs 2021

Thor: Love and Thunder - Kasım 2021

Tarih verilmese de X-Men ve Marvel evreninin birleşmesinin ilk meyvesi olan Fantastic Four ve X-Men karakterlerinden oluşacak şekilde hazırlanıyor. Ek olarak yeni Black Panter ve Kaptan Marvel filminin çalışmalarının başladığının da müjdesi verildi. Aynı panelde Blade filmi için de kısa bir bilgi verildi. Blade projesiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmemesi, filmin muhtemelen Netflix ile işbirliği ile hazırlandığı ihtimalini doğuruyor.