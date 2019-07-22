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Marvel dördüncü faz filmleri açıklandı

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SİNEMA TV  | 22.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Marvel hayranlarının heyecanla beklediği dördüncü faz filmleri ve bazılarının tarihleri belli oldu.

Marvel dördüncü faz filmleri açıklandı

San Diego Comic Con'a hızlı bir giriş yapan Marvel, dördüncü fazda yer alacak bomba projelerini açıkladı. Marvel'in Comic-Con 2019 panelinde, Marvel Studios'un başkanı Kevin Feige, çıkış tarihlerini de içeren Marvel Sinematik Evreni'nin dördüncü aşama için planlarını detaylandırdı.

Filmler arasında Anjeline Jolie ve Selma Hayek gibi isimlerin yer aldığı Eternals, Marvel'in ilk Asyalı karakteri Shang-Chi'nin filmi, Natasha karakterinin anlatıldığı Black Widow ve yeni Thor filmi bulunuyor.

  • Black Widow - 1 Mayıs 2020

  • The Eternals - 6 Kasım 2020

  • Shang-Chi and the Legend of the 10 Rings - 12 Şubat 2021

  • Doctor Strange 2: In The Multiverse of Madness - 7 Mayıs 2021

  • Thor: Love and Thunder - Kasım 2021

Marvel-Phase-4-Movie-Tv-Announcements-Comic-Con

Tarih verilmese de X-Men ve Marvel evreninin birleşmesinin ilk meyvesi olan Fantastic Four ve X-Men karakterlerinden oluşacak şekilde hazırlanıyor. Ek olarak yeni Black Panter ve Kaptan Marvel filminin çalışmalarının başladığının da müjdesi verildi. Aynı panelde Blade filmi için de kısa bir bilgi verildi. Blade projesiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmemesi, filmin muhtemelen Netflix ile işbirliği ile hazırlandığı ihtimalini doğuruyor.

Çok konuşulan ancak bir türlü netleşmeyen Disney + platformu projeleri de şekillenmeye başladı. Disney+ dijital platformu için bazı Marvel karakterleri ile ilgili diziler de yapılacak. Bunlar aşağıdaki isim ve tarihlerde yayına girecek:

  • The Falcon & Winter Soldier sonbahar 2020

  • WandaVision İlkbahar 2021

  • Loki ilkbahar 2021

  • Hawkeye sonbahar 2021


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Anahtar Kelimeler:
Marvel Comic-Con 2019 Black Widow The Eternals Shang-Chi and the Legend of the 10 Rings Doctor Strange 2: In The Multiverse of Madness Doctor Strange 2 Thor: Love and Thunder The Falcon & Winter Soldier

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