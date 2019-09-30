Marvel filmlerinin şaşırtıcı kamera arkası fotoğrafları

Marvel’ın süper kahramanları güçlerini nereden alıyor? Tabii ki CGI teknolojisinden. İleri teknoloji çekim tekniğinden biri olan CGI sayesinde film kahramanları bileklerinden ağ fırlatabiliyor, uçabiliyor veya yeşil bir deve kolaylıkla dönüşebiliyor. Türkçesi bilgisayar üretimli imgeleme olan CGI teknolojisi, neredeyse tüm filmlerde kullanılıyor.

Sinema filmlerinin vazgeçilmezleri arasında yerini alan CGI (Computer-generated Imagery), özellikle Marvel’ın gişe rekorları kıran Avengers serisinde en üst düzeyde kullanılarak boyut atladı. Her geçen gün biraz daha gelişerek çok daha gerçekçi görünmeyi başaran CGI’lı filmler sayesinde seyir zevki de kat kat artmakta. İşte günümüz sinemasında hemen her filmde kullanılan bu teknolojinin başarılı örnekleri...



