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Marvel kavgasına, Baba filmlerinin yönetmeni Francis Ford Coppola da katıldı

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SİNEMA TV  | 21.10.2019 07:53 | Son Güncelleme

Martin Scorsese’nin fitilini ateşlediği Marvel filmleri tartışmasına bir başka usta yönetmen Francis Ford Coppola da katıldı. Scorsese, Marvel filmleri için 'sinema değil' derken Coppola, süper kahraman filmleri için 'değersiz' ifadesini kullandı. Marvel cephesinden ilk yanıt Galaksinin Koruyucuları filminin yönetmeni James Gunn’dan geldi.

Önümüzdeki günlerde "The Irishman" filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan usta yönetmen Martin Scorsese’nin fitilini ateşlediği tartışmaya, bir başka usta yönetmen Francis Ford Coppola da katıldı.

Martin Scorsese haftalar önce Marvel filmlerini tema parklarına benzetip bunların sinema olmadığını söyleyince başlayan tartışmaya, süper kahraman filmleri hayranları başta olmak üzere James Gunn ve Samuel L. Jackson gibi daha önce Marvel filmlerinde görev alan isimler tepki göstermişti.

Martin Scorsese, Marvel filmleri için söylemini sertleştirdi: 'İzin verilmemeli'Martin Scorsese, Marvel filmleri için söylemini sertleştirdi: 'İzin verilmemeli'

Marvel filmlerine 'sinema değil' diyen Martin Scorsese’ye destek veren son isim usta yönetmen Francis Ford Coppola oldu.

'Martin kibar davranıyor'

Francis Ford Coppola ise Marvel filmlerine yönelik bu açıklamaları bir adım öteye taşıdı ve bu filmlerin değersiz olduğunu ifade etti. Dostu Scorsese’yi destekleyen Coppola MCU ve süper kahraman filmleri konusundaki açıklamasında şunları söyledi;

Martin Scorsese Marvel filmlerinin sinema olmadığını söylemekte haklı çünkü sinemadan bir şey öğrenmeyi bekleriz; biraz aydınlanma, biraz bilgi, biraz ilham, bir şeyler elde etmeyi bekleriz. Aynı filmi tekrar tekrar izlemekten kimsenin bir şey elde edebileceğini zannetmiyorum. Martin bu sinema değil derken kibar davranıyordu. Bu filmlerin değersiz olduğunu söylemedi, ki bunu ben şimdi söylüyorum.

James Gunn’dan jet hızında yanıt

Usta yönetmen Francis Ford Coppola’nın bu sert açıklamasına ilk yanıt, Galaksinin Koruyucuları filminin yönetmeni James Gunn’dan geldi. Instagram hesabından bir paylaşım yaparak düşüncülerini dile getiren Gunn, Scorsese ve Coppola’ya "yaşlandınız" dokundurması yapmış. Gunn, paylaşımında şunları yazdı;

Dedelerimizin çoğu, bütün gangster filmlerini aynı bulurdu, çoğunlukla değersiz olduklarını söylerdi. Büyük büyük dedelerimiz de western’ler için aynı şeyi söylerdi ve John Ford, Sam Peckinpah ve Sergio Leone’yi aynı bulurdu. Büyük amcama Star Wars’ı övdüğümde “O filmi ismi 2001’ken izlemiştim, çok sıkıcıydı” yanıtını aldığını hatırlıyorum. Süper kahramanlar basitçe söylersek günümüzün gangster/kovboy/uzaylı maceraları… Bazı süper kahraman filmleri çok kötü, bazıları güzel. Tıpkı gangster ve kovboy filmlerinin (bundan önce de sadece FİLMLERİN) olduğu gibi… Herkes bu filmleri takdir etmeyebilir, hatta bazı dahiler bile… Ama bu sorun değil.

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Many of our grandfathers thought all gangster movies were the same, often calling them “despicable”. Some of our great grandfathers thought the same of westerns, and believed the films of John Ford, Sam Peckinpah, and Sergio Leone were all exactly the same. I remember a great uncle to whom I was raving about Star Wars. He responded by saying, “I saw that when it was called 2001, and, boy, was it boring!” Superheroes are simply today’s gangsters/cowboys/outer space adventurers. Some superhero films are awful, some are beautiful. Like westerns and gangster movies (and before that, just MOVIES), not everyone will be able to appreciate them, even some geniuses. And that’s okay. ❤️

James Gunn (@jamesgunn)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Anahtar Kelimeler:
The Irishman Martin Scorsese Martin Scorsese Marvel kavgası Francis Ford Coppola

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