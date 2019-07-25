Mynet Trend

Marvel’s Iron Man VR için yeni bir oynanış videosu yayınlandı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 25.07.2019 08:35 | Son Güncelleme

Oyun sektörünü en çok heyecanlandıran teknolojilerden birisi de sanal gerçeklik. Bu teknoloji için ilk adımlar 2017 yılında atılmıştı. Oculus, HTC ve Sony gibi sektörün önde gelen isimleri tasarladıkları sanal gerçeklik gözlükleri ile oyun kavramını bambaşka bir boyuta taşımışlardı.

Marvel’s Iron Man VR için yeni bir oynanış videosu yayınlandı

VR sektörünün en önemli eksikliği ise biraz maliyetli olması. Şöyle ki PS VR’ı bağladığınız PS4 konsolu bu aparattan daha ucuz. Hal böyle olunca bu teknolojinin ulaştığı oyuncu sayısı da hayli kısıtlı oldu.

Ayrıca VR için yayınlanmış olan kaliteli oyun sayısının da az olması bu teknolojiye olan ilgiyi biraz tırpanladı.

Yine de VR ile ilgili planlarından vazgeçmeyen Sony, şu aralar Marvel’s Iron Man VR oyunu üzerinde çalışıyor. Camouflaj ile ortak yürütülen çalışmada artık sonlara gelinmiş durumda. 2019 bitmeden raflardaki yerini alması beklenen Iron Man VR için geçtiğimiz gün yeni bir videoda yayınlandı.

Comic-Con etkinliğinde yayınlanan videoya buradan göz atabilirsiniz.


Binlerce kişi gelecek! 41 metre uzunluğundaBinlerce kişi gelecek! 41 metre uzunluğunda
Sony Vita’yı güncellemeye devam ediyorSony Vita’yı güncellemeye devam ediyor
Jabra Elite 65t: Bluetooth destekli kulaklık Jabra Elite 65t: Bluetooth destekli kulaklık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marvel’s Iron Man VR oyun oyun videosu

En Çok Okunan Trend Haberler

Bitlis'te büyük gerginlik! Ölü ve yaralılar var!

Bitlis'te büyük gerginlik! Ölü ve yaralılar var!

Evin bahçesinden ceset fışkırdı!

Evin bahçesinden ceset fışkırdı!

Fuhuş skandalı! Hamile ve zihinsel engelli eşlerini...

Fuhuş skandalı! Hamile ve zihinsel engelli eşlerini...

Dünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutun

Dünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutun

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xiaomi model yelpazesini genişletmeye devam ediyor

Xiaomi model yelpazesini genişletiyor

Sony Vita’yı güncellemeye devam ediyor

Sony Vita’yı güncellemeye devam ediyor

Jabra Elite 65t: Bluetooth destekli kulak içi kulaklık

Jabra Elite 65t: Bluetooth destekli kulaklık

Nintendo Joy-Con sorunu için açıklamada bulundu

Nintendo'dan Joy-Con sorunu için açıklama

iPhone 11 yavaş yavaş netleşiyor

iPhone 11 yavaş yavaş netleşiyor

ZTE, 5G destekli ilk modeli için tarih verdi

Merakla bekleniyordu, tarih verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.