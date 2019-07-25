Marvel’s Iron Man VR için yeni bir oynanış videosu yayınlandı

VR sektörünün en önemli eksikliği ise biraz maliyetli olması. Şöyle ki PS VR’ı bağladığınız PS4 konsolu bu aparattan daha ucuz. Hal böyle olunca bu teknolojinin ulaştığı oyuncu sayısı da hayli kısıtlı oldu.

Ayrıca VR için yayınlanmış olan kaliteli oyun sayısının da az olması bu teknolojiye olan ilgiyi biraz tırpanladı.

Yine de VR ile ilgili planlarından vazgeçmeyen Sony, şu aralar Marvel’s Iron Man VR oyunu üzerinde çalışıyor. Camouflaj ile ortak yürütülen çalışmada artık sonlara gelinmiş durumda. 2019 bitmeden raflardaki yerini alması beklenen Iron Man VR için geçtiğimiz gün yeni bir videoda yayınlandı.

Comic-Con etkinliğinde yayınlanan videoya buradan göz atabilirsiniz.



