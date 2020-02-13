Masa başı çalışanlara altın değerinde beslenme önerileri

Dr. Fevzi Özgönül, "Yoğunluk yüzünden öğünlerini masa başında yemek zorunda kalan çalışanlar; beslenme konusunda daha dikkatli olmalılar. Genelde masa başında çalışanların kilo problemi mutlaka olur diye düşünülür. Yediğiniz yemekleri hareket edemez ve harcayamazsınız, böylece bu yemekler sizde göbek, basen veya kalça olarak kalır zannedilir. Aslında yediğimiz yemekler vücudun ihtiyacı olan besinleri içerir ve harcanmasına gerek yoktur. Harcamak adına aşırı spor yapmak aksine vücudun enerji dengesini bozar. Masa başında çalışanların da, çok kolay birkaç öneri ile kilo almaması, hatta kilo vererek ideal bedene dönmesi bile mümkündür” dedi.

DR. ÖZGÖNÜL, BESLENME ÖNERİLERİNİ SIRALADI

1- Masa başında çalıştığımız için yemek yerken ekmekten uzak duralım, gerekirse daha çok yemek yiyelim fakat doymak adına ekmek yemeyelim. Yaklaşık 3 gün içinde vücudunuz bu duruma alışacaktır.

2- Hareketsiz kaldığımızda çalışması yavaşlayan organımız sindirim sistemimizdir. Bağırsakların içerisindeki yiyecekleri vücut içine emebilmek için, bizim az da olsa hareket etmemize ihtiyaçları vardır. Bu nedenle hastane koridorunda yürüyen hastalar aklımıza gelsin ve yavaş da olsa bağırsakların hareketlenmesi için biraz olsun yürümeye gayret edelim.